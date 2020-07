OM : La cible mystère de Villas-Boas dévoilée, c'est perdu d'avance

Dans : Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur central, l’Olympique de Marseille a bien ciblé un jeune Français prometteur. Un dossier a priori hors de portée pour le club phocéen.

Toujours aux commandes du mercato estival de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas encore nommé son futur directeur du football, André Villas-Boas a transmis ses demandes à sa direction. Pour l’entraîneur olympien, son effectif a notamment besoin d’un défenseur central supplémentaire, probablement afin de compenser le mouvement de Boubacar Kamara, installé au milieu ou bientôt sacrifié sur le marché des transferts. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un renfort à ce poste s’impose et le Portugais a déjà coché le nom de Leonardo Belardi (21 ans), dont l’OM espère conclure le prêt sans option d’achat avec le Borussia Dortmund.

Mais l’Argentin n’est pas la seule cible du technicien qui suivrait la situation d’un jeune talent français. Son identité ? Quelques heures plus tard, le quotidien régional La Provence affirme qu’il s’agit d’Axel Disasi (22 ans). Le défenseur central du Stade de Reims sort d’une excellente saison et possède désormais une sacré cote, d’où la complexité du dossier. En effet, le Rémois, très convoité en Premier League et en Ligue 1, peut se permettre de réclamer un salaire incompatible avec les finances marseillaises. De plus, Reims souhaite récupérer 15 M€ sur son transfert, montant que l’AS Monaco serait sur le point de dépenser pour finaliser le deal. L’OM ferait donc mieux de l’oublier…