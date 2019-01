OM : Di Meco habille Mitroglou pour l’hiver, c’est le boulet de l’OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi soir contre Lille, c’est Kostas Mitroglou qui était titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise. Préféré à Valère Germain tandis que Mario Balotelli n’était pas prêt physiquement à débuter, l’international grec n’a pas vraiment aidé ses partenaires face aux Nordistes. Au contraire même, puisqu’il a fait refuser un but de Nemanja Radonjic dès la 3e minute de jeu. Grand supporter de Marseille, Eric Di Meco ne cache plus sa frustration devant les mauvaises prestations de Kostas Mitroglou, et exige de Rudi Garcia qu’il titularise dès la prochaine rencontre (à Reims) Mario Balotelli… peu importe son état physique !

« Avec Mitroglou, tu ne joues pas à 10 contre 11, tu joues à 10 contre 12. Mitroglou ça a été le meilleur défenseur de Lille. A un moment, Balotelli tu le mets sur le terrain et tu lui dis : tu ne fais pas de sprint ! Tu te mets dans la surface et tu mets des mines. T’as vu ce qu’il a fait quand il est rentré ? Il frappe au moins ! Bon, il a cassé le stade deux fois… Mais il a mis un but ! Moi, s’il casse le stade 10 fois mais qu’il mets 4 buts, je l’adopte le petit ! Moi ça me rend fou, ils veulent qu’il soit en forme pour jouer les matches de fin de saison dont on se fout. Il faut qu’il joue maintenant pour ne pas se retrouver à jouer la 10e place en fin de saison ! Je vais en arriver à ne plus regarder les matches de l’OM, ça me rend malheureux » a déploré un Eric Di Meco totalement dépité sur RMC, et qui ne semble plus avoir de solutions à proposer à Rudi Garcia afin de redresser la barre. Comme si la saison était déjà morte.