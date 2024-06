Des salaires indécents, l'OM taille dans le vif

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera très attendu cet été sur le marché des transferts. Et tout porte à croire que si les Phocéens veulent se renforcer, ils devront sacrifier certains éléments.

L'OM travaille fort depuis la fin de la dernière saison pour recruter un nouvel entraineur. Sauf rebondissement, les Phocéens ont trouvé leur bonheur avec la venue de Sergio Conceição. Il reste encore des détails à régler mais le Portugais est plutôt séduit par le challenge marseillais. Et si rien n'est encore officiel, c'est peut-être à cause du flou qui règne concernant le mercato de l'OM. Car ce n'est un secret pour personne, les Phocéens ont des problèmes économiques, surtout avec l'absence de qualification pour une coupe d'Europe. Afin de se renforcer convenablement, des sacrifices sont donc envisagés. Et quatre joueurs à gros salaires pourraient prendre la porte cet été.

L'OM n'aura pas le choix, l'intersaison sera mouvementée

Selon Pierre Rondeau, économiste du sport, dans des propos relayés par La Marseillaise, la situation économique à l'OM est réellement inquiétante et la direction se devra de trouver des moyens pour y faire face. Surtout que pour ne rien arranger, le flou autour des droits TV ne permet pas au club de pouvoir estimer un budget ni pour les transferts, ni pour la masse salariale. « Il faudra se débarrasser, soit d'une somme conséquente de petits salaires, soit de quelques-uns des mieux payés », précise le spécialiste. Pour rappel, les quatre salaires les plus hauts de l'Olympique de Marseille sont Geoffrey Kondogbia (450k), Joaquin Correa (450k), Ismaïla Sarr (390k) et Azzedine Ounahi (346k). Leurs départs réduiraient de plus de 30% la masse salariale de l’équipe. Pas négligeable, même si tous ces changements n'aideront encore pas l'OM à garder une stabilité, grand problème des dernières intersaisons et qui a fini par jouer des tours à Pablo Longoria. Pour Joaquin Correa, à priori, ce sera le cas effectivement au 30 juin en raison de son prêt non concluant en provenance de l'Inter Milan.