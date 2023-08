OM ‍: Des joueurs apeurés au Vélodrome, l'explication tombe

Dans : OM.

L'OM aura encore une fois de grandes ambitions la saison prochaine. Attention tout de même à bien gérer l'environnement du club phocéen pour les nouvelles recrues.

Dans quelques jours à peine, l'OM débutera sa nouvelle saison. Il faudra gérer la Ligue 1 mais aussi le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour cela, Marcelino a la chance de pouvoir compter sur l'apport de quelques recrues d'expérience. L'expérience, quelque chose qu'il faudra aux Phocéens pour remplir leurs objectifs. A l'OM, c'est tout le groupe qui devra se montrer à la hauteur de l'événement. Les supporters du club ont des exigences élevées, notamment au Stade Vélodrome. Pourtant, depuis quelques années, le club marseillais connaît des grosses difficultés à domicile. Si cela peut paraitre étonnant pour certains, c'est tout à fait compréhensible pour Thibaud Leplat.

Un problème de taille à venir à l'OM ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « On a d'un côté un Vélodrome qui ne désemplit pas, qui pousse, qui est coloré et bruyant et d'un autre côté, on a une corrélation assez faible sur les résultats de l'équipe à domicile. (...) Je pense à Ndiaye et ses crampes, Vitinha... Que se passe-t-il quand dans ton propre camp, tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre ? Jorge Valdano parlait de ce paradoxe dans les années 90. Il dit que la peur du footballeur n'est pas la peur de rater mais c'est l'incertitude qui fait que la peur ne te quitte jamais. Quand tu as moins d'expérience, la peur peut être paralysante et tu as la peur de ne pas être à la hauteur. Au Vélodrome, dans un tel bruit, tu as peur de décevoir et du ridicule. Il ne faut pas sous-estimer ça et l'impact négatif que cela a. Il ne suffit pas de remplir un stade », a notamment indiqué Thibaud Leplat, qui pense que Pablo Longoria devrait sans doute plus accompagner les jeunes joueurs ou nouvelles recrues qui arrivent à Marseille pour les aider à gérer la pression.