OM : Délirant, la rumeur Gonzalo Higuain enfle !

Lors du prochain mercato estival, l’OM tentera de s’attacher les services d’un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto.

Depuis plusieurs semaines maintenant, c’est la piste Mbaye Niang qui fait beaucoup de bruit à Marseille. Mais le buteur sénégalais étant en pleine force de l’âge et sortant de deux saisons pleines, il est très difficilement atteignable pour l'OM. Et pour cause, Rennes réclame 25 ME pour le transfert de l’ancien attaquant de Caen. La piste est donc en stand-by pour le club phocéen, qui va devoir se montrer plus malin afin de se renforcer à moindre coût. Et c’est dans ce contexte économique très délicat qu’une rumeur prend de manière totalement improbable de l’ampleur en Italie, celle associant l’OM à un certain… Gonzalo Higuain.

Depuis que Fabrizio Ravanelli, qui rêve de décrocher le poste de Head of football, a lâché le nom de Gonzalo Higuain, les médias transalpins sont en ébullition. Et selon les informations distillées par le site Calcio Mercato 24, l’intérêt de Marseille pour l’attaquant de la Juventus Turin est à surveiller de près. River Plate, DC United et Newcastle sont les clubs les plus intéressés par l’ancien attaquant de Naples, mais l’OM continue donc d’être cité parmi les courtisans de « Pipita ». Une rumeur assez improbable, mais qui pourrait continuer à prendre de l’ampleur dans la mesure où la Juventus Turin, désireuse d’économiser le salaire d’Higuain la saison prochaine, ne devrait pas être très gourmande au niveau de l’indemnité de transfert. Reste que le club phocéen, qui est prêt à libérer Kevin Strootman et Kostas Mitroglou en raison de leurs émoluments colossaux, ne devrait pas céder à la tentation de foncer sur un trentenaire au salaire XXL.