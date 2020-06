OM : Higuain échangé contre Kamara, il a senti l’arnaque

Dans : OM.

Susceptible de rapporter gros à l’Olympique de Marseille en cas de transfert, Boubacar Kamara plaît en Italie. La Juventus Turin serait prête à proposer un échange, une solution qui n’arrange pas les Marseillais.

La tendance serait-elle en train de changer pour Boubacar Kamara ? Non retenu par l’Olympique de Marseille, qui souhaite récolter des liquidités sur le marché des transferts, le défenseur central ou milieu a souvent fait savoir qu’un départ n’était pas envisageable. Mais ces derniers jours, il se murmure que le minot de 20 ans serait prêt à partir à condition qu’un cador européen lui propose une énorme revalorisation salariale. Ce prétendant viendra peut-être d’Italie où l’on sait que le Milan AC apprécie son profil. Tout comme la Juventus Turin qui, selon Calciomercatoweb, aimerait conclure un échange avec son attaquant Gonzalo Higuain (32 ans).

Pour l’ancien Olympien Marcel Dib, une telle opération ne serait pas bénéfique pour l’OM. « L’échange Kamara - Higuain, pour moi ce n’est pas une affaire, a estimé le consultant de Football Club de Marseille. Kamara, si on le vend, on le vend cash, et après on achète tout ce qu’on veut et on se fait prêter qui on veut. Il faut mettre le chèque sur la table, c’est un bon jeune avec un bel avenir. Nous, quand on achète un joueur on paye, donc les clubs qui veulent Kamara, ils doivent payer. Après, on pourra discuter avec Higuain pour un prêt. Même si l’Argentin est un bon joueur, avec une belle carrière, et pour un an c’est bien. » Lié à la Vieille Dame jusqu’en 2021, Higuain ne sera sûrement pas prêté cet été.