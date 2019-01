OM : Déjà un problème pour faire signer Mario Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Premier League, OGCN.

On l'a appris jeudi, l'Olympique de Marseille a décidé de remettre Mario Balotelli sur le haut de sa liste des attaquants susceptibles de rejoindre le club phocéen lors de ce mercato d'hiver. Malgré le sketch de l'été dernier, une première partie de saison totalement ratée et l'image détestable donnée par l'attaquant italien dans un documentaire récent sur Patrick Vieira, l'OM croit toujours que Mario Balotelli peut être le buteur qui manque tant à Rudi Garcia. Les négociations avec Nice semblent devoir être plus simples, mais forcément il faudra compter sur Mino Raiola, lequel n'a pas changé et tentera de tirer le maximum d'argent du transfert de Super Mario.

Et c'est dans ce contexte que l'on apprend ce vendredi que le nom de Mario Balotelli est désormais évoqué en Premier League, et plus précisément de Newcastle ou Rafael Benitez cherche un buteur. Le Daily Mirror affirme que les dirigeants anglais sont prêts à faire un effort afin de rapidement trouver un accord avec ceux de Nice, mais également avec l'agent de l'attaquant transalpin. Une rumeur confirmée également en Italie où l'on rappelle que dans le passé Mario Balotelli avait eu des propos très flatteurs à destination de Rafael Benitez, confiant qu'il aurait aimé bosser sous ses ordres. L'Olympique de Marseille va rapidement devoir se mettre en action s'il ne veut pas rater sa cible offensive une deuxième fois.