OM : Dégoûtés, les supporters prennent une décision radicale

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il n’y aura pas de supporters de l’OM à Moscou ce jeudi soir, pour le match d’Europa League face au Lokomotiv.

En dehors des rencontres à huis clos disputées récemment en raison de la pandémie, il est rare de voir l’OM jouer une rencontre sans ses fidèles supporters. C’est ce qu’il va se passer ce jeudi. Pourtant, l’autorisation avait été validée par l’UEFA et les autorités russes, 150 billets avaient été ainsi été proposés aux plus passionnés qui comptaient soutenir leur équipe pour leur entrée en lice en Coupe d’Europe cette saison. Mais très vite, le cheminement pour se rendre à Moscou est devenu compliqué. En plus des formalités habituelles, et notamment de la célèbre demande de VISA, des contraintes sanitaires poussées se sont ajoutées. Dans un pays fortement touché, avec toujours 700 décès par jour du variant Delta, les vaccins autorisés en France ne sont pas reconnus. Seul le Spoutnik-V fait foi, et il faut donc enchainer les tests PCR pour pouvoir se rendre sur le sol russe.

La Provence le confirme ainsi, les supporters de l’OM ont tous renoncé à faire le déplacement à Moscou, et les joueurs de Jorge Sampaoli devront donc se débrouiller sans le soutien habituel de leurs fans. Seul point positif, le Lokomotiv ne pourra pas compter sur l’ensemble de son public. Si les mesures restrictives comme le port du masque sont très peu respectées en Russie, étant donné la situation sanitaire, l’UEFA et la fédération russe sont tombés d’accord pour une limitation du nombre de spectateurs. La jauge sera ainsi réduite à 8000 spectateurs, ce qui limitera forcément l’ambiance dans la RZD Arena. Un stade où les joueurs de l’OM devront trouver leur repères, y compris au niveau des températures, car les Provençaux auront perdu 20 degrés tout de même entre Marseille et Moscou, même en cette mi-septembre. Les ingrédients d'un bon vieux match de Coupe d'Europe.