OM ‍: De Zerbi valide un transfert à 30 ME l'été prochain

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut recruter du lourd dans les prochaines semaines. Roberto De Zerbi a des profils précis en tête et veut que sa direction lui donne les joueurs demandés.

Roberto De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour faire de la figuration. L'entraineur italien a un réseau assez important et compte attirer de nombreux joueurs XXL dans la cité phocéenne. Si des pions sont déjà placés pour des arrivées cet hiver, l'Olympique de Marseille a aussi des plans pour l'été prochain. Et ils sont assez énormes. Selon plusieurs échos, Pablo Longoria et Medhi Benatia tenteront de faire un marché des transferts estival assez conséquent et pouvant apporter une réelle chance de titre en Ligue 1 aux Phocéens. Un profil plait particulièrement à Roberto De Zerbi et l'OM : Gianluca Scamacca.

Scamacca, De Zerbi veut tenter le coup l'été prochain

C'est en effet ce qu'annonce ces dernières heures le bien renseigné Abdellah Boulma. Le journaliste affirme que l'international italien fait partie des joueurs que l'Olympique de Marseille tentera d'attirer l'été prochain. A 26 ans, l'attaquant transalpin est une valeur sûre en Europe. Problème néanmoins, il est actuellement blessé suite à une rupture des ligaments croisés et son retour à la compétition dans les prochains jours sera scruté de près. Actuellement à l'Atalanta, Scamacca est sous contrat avec Bergame jusqu'en juin 2027. Il est estimé à quelque 30 millions d'euros mais ce prix pourrait être revu à la baisse au vu de la saison tronquée de l'ancien joueur de West Ham. A noter que ce n'est pas la première fois que Scamacca est annoncé en France. Il y a quelque temps, c'est le PSG qui voulait miser sur lui avant de changer de fusil d'épaule. Reste à savoir si une arrivée chez l'ennemi olympien le séduira, alors qu'il pourrait aussi évoluer en Ligue des champions la saison prochaine.