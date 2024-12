OM ‍: De Zerbi pourrit ce joueur, Deschamps n’en rate pas une miette

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi, pas satisfait de son implication après la défaite contre Auxerre, Quentin Merlin a profité de la blessure d’Ulisses Garcia pour revenir en grâce aux yeux de son entraîneur, mais pas uniquement.

Au fond du trou après la défaite de l’OM contre l’AJ Auxerre au Vélodrome il y a quelques semaines, Quentin Merlin avait perdu sa place de titulaire. Roberto De Zerbi s’était notamment privé de l’ancien latéral gauche du FC Nantes pour les matchs contre Lens et Monaco en lui préférant Ulisses Garcia, moins technique mais plus travailleur. Le coach de l'OM ne s'était pas privé pour expliquer à Merlin qu'il attendait beaucoup plus de lui, sur le plan défensif et plus globalement dans l'implication. L’international suisse s’est toutefois blessé et a manqué les rencontres face à l’ASSE et Lille, une aubaine dont Quentin Merlin a su profiter en livrant deux excellentes prestations, avec notamment un but à la clé face aux Dogues samedi au Vélodrome (1-1).

Didier Deschamps suit Quentin Merlin de près

De retour à un excellent niveau, l’international espoirs français a retrouvé un peu de crédit aux yeux de Roberto De Zerbi… et pas seulement. Le coach italien n’est pas le seul à apprécier les performances de Quentin Merlin puisque La Provence nous apprend dans son édition du jour qu’un certain Didier Deschamps est également attentif à l’évolution de Quentin Merlin à l’Olympique de Marseille. Le poste de latéral gauche n’est pas extrêmement fourni en Equipe de France en dehors de Lucas Digne, Théo Hernandez et Ferland Mendy, raison pour laquelle le staff des Bleus guette avec attention les progrès du joueur formé en Loire-Atlantique.

Un mouvement collectif magnifique et la conclusion clinique de @MerlinQuentin29 🥶 pic.twitter.com/21cC2Tb4Av — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 16, 2024

Il est encore trop tôt pour savoir si Didier Deschamps convoquera Quentin Merlin pour le prochain rassemblement au mois de mars, mais il ne serait pas étonnant de voir à terme le latéral de l’OM intégrer le groupe tricolore. Taulier des Espoirs dirigés par Gérald Baticle, le numéro 3 du club phocéen aspire en tout cas à évoluer au plus haut niveau et une sélection de la part de Didier Deschamps serait une incroyable récompense pour lui, un an et demi seulement après son arrivée à l’OM en provenance de Nantes.