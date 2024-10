OM ‍: De Zerbi l’annonce, ce flop va fermer des bouches

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le milieu argentin Valentin Carboni n’est que rarement apparu avec l’Olympique de Marseille. Des pépins physiques ralentissent son adaptation mais n’affectent pas la confiance de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Pour les supporters de l’Olympique de Marseille, Valentin Carboni est un mystère. A son arrivée en prêt cet été, le milieu offensif de 19 ans était présenté comme un talent très prometteur. Ce qui explique pourquoi l’Inter Milan a fixé la clause libératoire à 36 millions d’euros. Mais depuis le début de la saison, l’Argentin n’est apparu qu’à trois reprises, pour un total de 55 minutes de jeu. Notamment en cause, des pépins physiques qui ralentissent son adaptation. Pas de quoi inquiéter le coach Roberto De Zerbi.

Carboni est arrivé blessé

« Comment je vois son évolution ? C’est une bonne question. Comme vous, j’attends qu’il ait cette éclosion, a répondu l’Italien devant les journalistes. Je l’ai vraiment voulu dans l’équipe, car je pense qu’il deviendra un très grand joueur. Il a déjà beaucoup de qualités, mais il a le potentiel pour devenir encore plus fort. Malheureusement, il est arrivé avec des problèmes physiques, ce qui l’a empêché de s’entraîner de manière régulière. Cela fait seulement deux semaines qu’il parvient à enchaîner les séances avec continuité. »

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Venezuela y Bolivia, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/4XKJJ5BRX0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 2, 2024

« Il faut maintenant voir quand ce sera le bon moment pour lui, s’il est prêt physiquement en termes de vitesse et de force, afin de pouvoir exprimer tout son potentiel, a poursuivi l’entraîneur phocéen. Mais ce n’est pas le seul dans cette situation. Koné est également un joueur avec un énorme potentiel et qui pourrait prétendre à une place de titulaire. Depuis mon arrivée, il a très peu fait partie du groupe en raison de blessures successives. Il vient d’ailleurs de se blesser à nouveau et sera absent encore quelques semaines. Malheureusement, cela fait partie du football. » Apparemment, le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni partage cet avis puisque Valentin Carboni a de nouveau été convoqué.