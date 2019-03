OM : Le nouveau Lloris est disponible, Zubi doit foncer sans hésiter

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A la fin de la saison, la question de l’avenir de certains cadres va se poser à l’Olympique de Marseille. Et le légendaire Steve Mandanda, dont le niveau interpelle certains supporters, est concerné.

Effectivement, Andoni Zubizarreta souhaite préparer l’avenir du club à ce poste et a déjà commencé à prospecter. Les noms de Mendy (Reims), Lecomte (Montpellier) ou encore Maignan (Lille) ont filtré. Mais selon Le Phocéen, c’est sur un gardien du championnat belge que l’OM devrait se tourner : Jean Butez, 23 ans. « Sachant que l'OM ne devrait pas engager une somme astronomique sur ce dossier, il devrait donc se tourner vers un jeune élément prometteur et encore abordable. C'est le cas d'un jeune gardien français » expliquent nos confrères, qui ont interrogé le spécialiste du football belge Stéphane Pauwels pour en savoir plus.

« Honnêtement, je n'ai pas vu ça en Belgique depuis très longtemps. C'est un gamin formé au LOSC qui a dû partir, car il y avait déjà Enyeama et Maignan, et il éclate aujourd'hui dans une équipe de Mouscron relativement faible. Je l'ai vu une dizaine de fois, et il a fait la différence face à toutes les grosses équipes comme Anderlecht, Genk ou le Standard. Mouscron les a toutes accrochées et il y est pour au moins 50 %. Il est très zen, bon sur sa ligne et dans les sorties, athlétique (1m88) et il me fait penser à Lloris parce qu'il est très complet. Je me mouille rarement, mais s'il gère bien ses prochaines étapes, il est en équipe de France dans les cinq ans à venir » a confié l’ancien recruteur du LOSC, persuadé que Marseille ferait une affaire en or en misant sur Jean Butez lors du prochain mercato. Andoni Zubizarreta, ancien illustre gardien du FC Barcelone, est prévenu.