OM ‍: De Zerbi l’adore, Laurienté discute avec Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé les arrivées de Mason Greenwood, Valentin Carboni et Elye Wahi, l’OM cherche activement un ailier gauche afin de compléter son attaque. Armand Laurienté ne laisse pas insensible Roberto De Zerbi.

Avec déjà neuf recrues, le mercato estival de l’Olympique de Marseille est bien entamé, mais il ne faut pas croire pour autant qu’il est terminé. Dans une interview accordée à L’Equipe ce jeudi, Roberto De Zerbi s’est dit satisfait de l’avancée du mercato, mais a également confirmé que des renforts étaient encore attendus. C’est notamment le cas au poste d’ailier gauche, où les solutions ne sont pas légions pour le coach italien, qui devrait démarrer avec Luis Henrique dans cette position à Brest samedi après-midi.

L'OM réactive la piste Armand Laurienté

En début de mercato, l’OM avait ciblé Hwang Hee-chan, mais Wolverhampton n’a jamais ouvert la porte au départ de l’attaquant sud-coréen. Ces derniers jours, le club phocéen a donc concentré ses efforts sur la piste Jonathan Rowe, l’explosif ailier de Norwich City. Mais le natif de Londres n’est pas le seul ailier gauche surveillé par l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le compte insider La Minute OM dévoile que Roberto De Zerbi en pince également pour Armand Laurienté. Transféré de Lorient à Sassuolo pour 10 ME il y a deux ans, le natif de Gonesse (25 ans) sort d’une saison plutôt aboutie au sein de l’ancien club de Roberto De Zerbi avec 5 buts et 6 passes décisives en Série A.

De quoi convaincre l’entraîneur de l’OM, qui a toujours un oeil sur les prestations de son ancien club, de s’intéresser à lui pour renforcer les rangs de l’équipe olympienne. Financièrement, le transfert serait assurément plus abordable que celui de Jonathan Rowe puisque Sassuolo a été relégué en Série B et ne sera pas en position de force pour conserver un joueur promis à un départ et qui aspire à jouer à un niveau bien supérieur. Une bonne opportunité que les dirigeants marseillais pourraient donc saisir, dans le cas où le dossier Jonathan Rowe viendrait à tomber à l’eau. Pour l’instant, la piste menant à l’attaquant de Norwich reste cependant prioritaire puisque Fabrizio Romano a révélé que l’OM avait envoyé une seconde offre pour l’attaquant anglais de 23 ans et que ce dernier voulait absolument rejoindre Marseille d’ici le 31 août.