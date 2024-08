L'OM le rend fou, il part au clash pour signer

L'OM continue le forcing pour faire signer Jonathan Rowe, qui ne veut plus entendre parler d'autre chose que d'une arrivée à Marseille dans les prochains jours.

La saison va reprendre dans quelques jours en France, et l’OM est loin d’avoir terminé son mercato. Roberto De Zerbi a confié dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi 15 août qu’il y aurait encore du mouvement, et ce dans les deux sens. Mais ce qui fait forcément saliver les supporters marseillais, c’est de voir leur équipe se renforcer avec encore un ou deux éléments dans les prochains jours. Après la venue d’Elye Wahi, l’attaque olympienne est toujours un sujet de préoccupation pour Pablo Longoria, qui aimerait faire venir Jonathan Rowe. Une nouvelle tentative chez un club de D2 anglaise, ce qui inspire un peu de méfiance chez les observateurs après les venues des joueurs comme Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille sent new loan with obligation to buy clause bid for Jonathan Rowe tonight.



Rowe wants OM move and he’s pushing, the clubs remain in talks. Nothing done yet. pic.twitter.com/Yc4GabrQJB