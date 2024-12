OM ‍: De Zerbi a trouvé la recrue parfaite à Arsenal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté à Spezia pour 20 millions d’euros il y a un an, Jakub Kiwior suscite l’intérêt de l’OM, à la recherche de plusieurs défenseurs pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi au mercato hivernal.

Malgré un début de saison plus que correct avec une deuxième place au championnat, l’Olympique de Marseille devrait se montrer actif lors du mercato hivernal. L’idée n’est pas de révolutionner l’effectif de Roberto De Zerbi, lequel a déjà été rebâti en profondeur il y a six mois, mais plutôt d’apporter quelques corrections. Le secteur offensif ne devrait pas être touché car c’est plutôt en défense que le coach italien n’est pas pleinement satisfait de ce dont il dispose actuellement. Deux à trois défenseurs pourraient débarquer en fonction des départs, dont un latéral droit et un ou deux défenseurs centraux au profil relanceur pour coller à la philosophie de l’ex-coach de Brighton.

En ce sens, un joueur de Premier League a tapé dans l’oeil du board marseillais selon CaughtOffside, il s’agit de Jakub Kiwior, recruté par Arsenal à Spezia en Série A en janvier 2023 pour 20 millions d’euros. D'abord titulaire chez les Gunners, l’international polonais (31 sélections) a perdu sa place cet été au profit de la recrue Riccardo Calafiori. Son temps de jeu en chute libre en fait un joueur potentiellement sur le départ à Arsenal et cela suscite bien des convoitises. Le média britannique révèle qu’outre l’OM, la Juve, l’AC Milan, l’Inter, Naples, l’Atalanta, la Fiorentina, Bologne, Séville et Villarreal sont également sur les rangs… rien que ça.

L'OM très intéressé par Jakub Kiwior

Une concurrence colossale pour s’offrir le très convoité Jakub Kiwior, défenseur central de 24 ans également capable de jouer au poste de latéral gauche. Reste maintenant à voir si Arsenal acceptera de s’en séparer définitivement alors que pour l’instant, c’est plutôt un prêt qui est évoqué pour le joueur sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2028. Le profil de Jakub Kiwior colle en tout cas à 100% à ce que recherche Roberto De Zerbi pour épauler Leonardo Balerdi en défense. Il sera désormais intéressant de voir si Mehdi Benatia et Pablo Longoria pousseront cette piste au point de faire une offre à Arsenal afin d’en faire la première grosse recrue de l’hiver du côté de l’OM.