OM : De Paula en vente, la seule bonne nouvelle pour Marseille

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu de terrain sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille apprécie le profil du jeune Brésilien Patrick de Paula. Mais le club phocéen est loin d’être seul sur ce dossier.

André Villas-Boas n’est pas dupe. Les semaines passent et la reprise de la Ligue 1 approche à grands pas. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait que des joueurs majeurs sont toujours susceptibles de partir et d’affaiblir son équipe qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. On pense notamment au milieu Morgan Sanson, toujours annoncé avec insistance du côté de la Premier League. Voire à Boubacar Kamara dont l’éventuel transfert rééquilibrerait en partie les comptes du club phocéen.

C’est pourquoi, en plus de Pape Gueye, arrivé libre cet été, le vice-champion de France tente de recruter un autre milieu. Et s’intéresse au jeune talent de Palmeiras Patrick de Paula (20 ans). La bonne nouvelle, c’est que le Brésilien n’est pas retenu par ses dirigeants qui réclameraient 10 M€ pour son transfert. En revanche, l’OM ne sera pas ravi d’apprendre que des formations comme l’Atlético Madrid, l’Inter Milan et Benfica sont également dans la course.

De Paula très convoité

« Patrick est un grand joueur, de grand talent. Il n'y a pas que Benfica, il est bon de le signaler, il y a d'autres clubs intéressés, a confirmé le président de Palmeiras Mauricio Galiotte sur Gazeta TV. Notre objectif est de garder nos joueurs, mais nous devons gérer un club. Tout ce qui se passe doit être fait très calmement et de manière responsable. C'est une année particulière. Les clubs ont besoin de revenus, et le seul revenu qui existe aujourd'hui, c'est la vente de joueurs. Mais nous devons gérer ça avec équilibre. » Pour l’OM, ça s’annonce compliqué.