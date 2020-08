OM : Du nouveau dans le dossier De Paula, c'est pas donné

Dans : OM.

Pour le moment, et ce n’était pas spécialement gagné au printemps, le mercato de l’OM se passe remarquablement.

Aucun départ, majeur ou même secondaire, et deux recrues en défense et au milieu. André Villas-Boas cherche même un attaquant capable de donner un peu plus de consistance à sa ligne offensive pour attaquer la saison, mais l’entraineur portugais n’écarte pas pour autant la réalité. Il y a de grandes chances qu’un joueur comme Morgan Sanson soit vendu, et les recherches pour anticiper ce départ et recruter un joueur à son poste se poursuivent. L’OM a flashé sur le très jeune Patrick de Paula (à droite sur la photo), qui s’est fait remarquer lors de tournois secondaires sur le maillot de Palmeiras, avant de briller désormais dans le championnat paulista.

A 20 ans, ce milieu de terrain ne sera pas forcément retenu par le club de Sao Paulo si jamais l’OM se montre convaincant sur le plan financier, affirme la presse brésilienne. De Paula possède encore quatre ans de contrat avec son club formateur, mais les dirigeants marseillais sont persuadés que l’effort vaut la peine d’être effectué pour bénéficier de ce renfort avec encore une grosse marge de progression, et ensuite effectuer une belle revente dans quelques années. Toutefois, contrairement à ce qui a pu être annoncé dans certains médias en France, le Palmeiras, habitué à vendre ses meilleurs jeunes joueurs aux clubs européens, attend des offres copieuses pour de Paula, surtout si ce dernier brille lors des finales du championnat paulista, qui ont lieu en ce moment et peuvent faire encore grimper sa valeur.