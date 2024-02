L’OM en Super Ligue, Longoria a démenti trop vite

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Allié du Real Madrid pour la création de la Super Ligue, Joan Laporta a révélé un intérêt de l’Olympique de Marseille pour ce projet. L’information a vite été démentie par le club phocéen, peut-être à tort.

L’Olympique de Marseille n’a pas du tout apprécié la sortie de Joan Laporta. Ce vendredi, le président du FC Barcelone a révélé un intérêt du club phocéen pour une entrée en Super Ligue. Comme d'autres formations citées par le Catalan, le pensionnaire de Ligue 1 a rapidement démenti. Mais pour le journaliste Cyril Linette, le patron olympien Pablo Longoria s’est trop précipité.

« Si l'OM joue un double jeu ? Non. Je pense que Joan Laporta est un peu à la rue parce que le Barça est à la rue sur tous les sujets. Il est à peu près prêt à tout, a d’abord réagi le chroniqueur de RMC. Je comprends ce que dit Pablo Longoria, même si la Super Ligue n'est pas complètement fermée. Mais si j'étais à sa place, je jouerais peut-être un peu le coup. »

L'OM ferait mieux d'y réfléchir

« Il y a deux raisons à ça. Je pense que l'OM a tout intérêt à trouver des compétitions où il n'y a pas le PSG qui est quand même son pire cauchemar, a expliqué l’ancien patron des sports à Canal+. Donc ils pourraient se dire : "si le PSG n'y va pas parce qu'il est très lié à l'UEFA par le biais de son président, pourquoi ne pas aller dans une compétition où il n'y a pas le PSG ?" Et deuxièmement, parce que je pense que l'OM est floué sur les droits TV, et notamment sur la répartition de la manne de CVC. »

« L'OM a touché quasiment le même montant que Rennes et Lille. Si j'étais à la place de l'OM, je dirais avec juste raison que mon poids médiatique et populaire est quand même incomparable avec celui de Rennes et de Lille et que les choses auraient pu être jugées différemment. Je ne dis pas que c'est un bonne idée et que ça va se faire. Mais si j'étais du côté de l'OM, je laisserais tourner cette petite musique », a conseillé Cyril Linette.