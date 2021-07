OM : Daniel Wass est chaud, Marseille le fait rêver

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit, l’OM fait de Pol Lirola sa priorité mais a également avancé sur le dossier Daniel Wass.

Totalement démuni au poste de latéral droit depuis le retour de prêt de Pol Lirola à la Fiorentina et le départ d’Hiroki Sakaï au Japon, Jorge Sampaoli pourrait bien voir débarquer deux joueurs à ce poste dans les prochains jours. Et pour cause, un accord est proche d’être trouvé entre l’OM et la Viola pour le transfert définitif de Pol Lirola avoisinant les 12 ME hors bonus. En parallèle, Marseille n’a jamais coupé le lien avec Daniel Wass, une autre piste à ce poste de latéral droit. Selon les informations obtenues par Hector Gomez, journaliste très bien renseigné sur le FC Valence, l’international danois a trouvé un accord total avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Le journaliste affirme que José Bordalas, le nouveau coach du FC Valence, s’est résigné à l’idée de perdre Daniel Wass au vu de la motivation du Danois pour rejoindre l’OM. C’est ainsi que le club espagnol s’est mis en quête d’un successeur à l’ancien latéral droit d’Evian Thonon Gaillard, brillant à l’Euro avec le Danemark. Reste maintenant à voir si Valence et Marseille parviendront à trouver assez facilement un accord pour ce polyvalent joueur de 32 ans, aussi bien capable d’évoluer au poste de latéral droit qu’au milieu de terrain. Il y a quelques semaines, la somme de 2 ME était évoquée pour le transfert de Daniel Wass, en fin de contrat avec le club Ché dans un an. Dans le cas où Marseille parviendrait à recruter le Danois en plus de Lirola, le mercato phocéen pourrait toucher à sa fin. Même si secrètement, Pablo Longoria espère toujours signer un coup retentissant avec la signature de Thiago Almada en provenance du Vélez Sarsfield…