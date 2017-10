OM : Clinton dans la nature, Marseille se fait de la bile

Dans : OM, Ligue 1.

International camerounais, Clinton Njié a joué samedi avec son pays dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2018. Depuis, l’OM attend son retour et se demande où son attaquant peut bien être. Il était encore attendu en vain ce mercredi, et a manqué les deux entrainements du jour. Selon RMC, le joueur est actuellement coincé au Cameroun en raison de « problèmes de papier ».

Ce retard agacerait fortement l’état major olympien et on peut le comprendre. Car l’ancien lyonnais réalise un début de saison de premier choix, au point d’être actuellement l’attaquant titulaire de l’OM. Et comme Kostas Mitroglou n’est pas encore à 100 %, cette situation complique la vie de Rudi Garcia à ce poste. Surtout si elle venait à perdurer, même si Njié aurait assuré à ses dirigeants que son retour était imminent.