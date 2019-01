OM : Ciblé pour son salaire, Thauvin dit tout sur la réunion du vestiaire

Dans : OM, Ligue 1.

En pleine crise sportive, l’Olympique de Marseille a organisé une réunion mardi pour apaiser les tensions.

A cette occasion, chaque joueur a pu vider son sac et lâcher ses reproches à des coéquipiers ou à l’entraîneur Rudi Garcia. Et selon les informations de L’Equipe, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont pris cher. Les deux milieux offensifs auraient notamment été ciblés sur leurs états d’âme concernant leurs salaires respectifs. Annoncé en discussions pour une revalorisation, le champion du monde a tout démenti.

« Je vais pouvoir clarifier ma situation. Pour ce qui est de ma prolongation, il n’y a jamais eu, jusqu’à maintenant, de discussion entre le club et moi, le président pourra vous le confirmer, a réagi Thauvin. Quant à mon soi-disant mécontentement au sujet de mon salaire, ce n’est absolument pas vrai, c’est un mensonge. Je l’ai prouvé quand j’ai divisé mon salaire par trois en revenant dans mon club. Les actes sont plus importants que les paroles. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, de polluer notre vestiaire. Et c’est pareil pour Dimitri qui a lui aussi divisé son salaire en revenant de West Ham. »

Thauvin jugé trop égoïste

Les reproches de Luiz Gustavo, relayés par le quotidien sportif, seraient donc inventés. « Luiz a fait un très bon discours, il a parlé avec son coeur, ça a ému et touché tout le monde. Mais concernant ce qui est sorti dans les médias, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge, a assuré l’ailier marseillais. Ce n'est pas ce qui nous a été dit à Dimitri et à moi. Luiz a parlé à tous le vestiaire. » En réalité, Thauvin a bien été ciblé, mais pour des raisons sportives.

« Ce qui m'a été reproché ? Mes replis défensifs, a-t-il avoué. Je suis conscient que parfois, il faudrait que je me replace un peu plus vite dans notre ligne de quatre au milieu pour aider l'équipe à avoir un bloc compacte. On m'a aussi conseillé de faire les bons choix dans les derniers mètres. » En gros, le groupe aimerait que l’ancien joueur de Newcastle soit moins égoïste sur le terrain.