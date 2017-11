OM : En 2016, c'était « le bordel » à l’OM balance Mandanda

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a fait revenir Steve Mandanda, un an après que l’international français ait rejoint Crystal Palace en Angleterre.

Après plus de trois mois de compétition, le bilan est ultra-positif pour l’ancien gardien du Havre, élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Dans une interview accordée à BeIN SPORTS, Steve Mandanda est revenu sur la métamorphose du club en son absence. Selon lui, l’OM n’a plus rien à voir avec ce qu’il était début 2016.

« C’était très difficile, le club était en vente, c’était le bordel… Aujourd’hui, tout est cadré avec une nouvelle direction très présente. L’actionnaire fait ce qu’il faut pour que l’OM soit en haut du classement et c’est ce qui se passe. Zubizarreta et Garcia font en sorte que tout fonctionne bien, ils mettent des limites et ça, c’est la grosse différence par rapport à avant. Revenir à Marseille, ce n’est pas un échec car je retrouve un club qui n’a rien à voir et qui a beaucoup plus d’ambition » a-t-il lancé. Un redressement confirmé par la présence de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa cette saison, un élément loin d’être anodin puisque le club olympien avait disparu des compétitions européennes ces dernières années... Le début d’une nouvelle ère, peut-être.