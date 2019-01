OM : Thauvin et Payet parlent salaire, Gustavo explose dans le vestiaire !

Dans : OM, Ligue 1.

La situation est tendue à l’Olympique de Marseille, où les supporters ont fait de Rudi Garcia leur principale cible.

Le public du Vélodrome tente de pousser l’entraîneur vers la sortie par tous les moyens. Après les tags sur les murs de la Commanderie, les groupes de fans s’apprêtent à répéter leur message dimanche soir pour la réception de l’AS Monaco. C’est dans ce contexte particulier que Garcia a organisé une réunion avec son groupe mardi. L’occasion pour chaque joueur de vider son sac. Et dans cet exercice, comme sur le terrain d’ailleurs, Luiz Gustavo a sans doute été le plus agressif.

« Parlez de football dans le vestiaire, de tactique, de détermination, de faire les efforts ensemble, mais arrêtez de me parler d'autre chose ! », s’est plaint le milieu de terrain selon L’Equipe, avant de s’adresser à Florian Thauvin et Dimitri Payet, dont les états d’âme concernant leurs salaires respectifs plombent l’ambiance. « Ne pleurez pas sur votre sort, leur a conseillé le Brésilien. J'aurais pu partir pour trois ou quatre fois plus en salaire, je suis resté pour le club, pour les supporters. »

Les remplaçants n'en peuvent plus

Difficile de dire si les deux milieux offensifs ont compris le message. En tout cas, les cadres ont assuré à Garcia qu’ils ne le lâchaient pas. De son côté, le jeune gardien Florian Escales, qui a ouvertement regretté que les mêmes joueurs soient toujours alignés malgré leurs mauvaises performances, a reçu les applaudissements de certains coéquipiers. Preuve que le coach n’est pas forcément soutenu par l’intégralité du vestiaire…