OM : Cette stat hallucinante qui a mis Villas-Boas en furie !

Dans : OM.

Peu épargné depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille n’a pas mis un terme aux critiques malgré sa victoire à Strasbourg (0-1) vendredi en Ligue 1. Et pour cause, les Olympiens n’ont pas montré grand-chose, comme le prouve cette incroyable statistique.

Cette fois, Eric Di Meco n’était pas aux commentaires pour animer la soirée. Il fallait donc être courageux pour assister à l’intégralité de ce match de Ligue 1 entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille. C’est dire la qualité de cette rencontre longtemps sans intérêt jusqu’au but décisif de Morgan Sanson, une belle demi-volée dans la lucarne du gardien Bingourou Kamara, soit la seule frappe marseillaise de la rencontre ! Suffisant pour repartir avec les trois points.

Un scénario incroyable et surtout jamais vu pour Opta. « Les Marseillais deviennent à jamais les premiers à gagner un match de Ligue 1 avec un seul tir depuis qu'Opta analyse la compétition, c'est-à-dire depuis la saison 2006-2007 », a souligné le statisticien. Autant dire que ce chiffre fait beaucoup parler. Il a même été rapporté en conférence de presse à André Villas-Boas, qui n’a pas du tout apprécié. Et c’est le moins que l’on puisse dire !

Villas-Boas a trouvé mieux

« Tu dois chercher la Juventus ou le Barça pour trouver plus de contenu, a conseillé l’entraîneur de l’OM à un journaliste. L'an dernier, on a gagné un match 2-1 avec un seul tir. C'était contre Lille. C'est extraordinaire non ? Vous vous rappelez ? Pour gagner contre Lille, trois points. Pour aller à la Ligue des Champions. Vous avez fait la statistique ? C'est incroyable non de gagner contre Lille avec deux buts et un tir ? C'est beaucoup non ? Aujourd'hui on était plus à l'égalité, un tir, un but. » Au moins, les Marseillais font preuve d’un maximum d’efficacité.