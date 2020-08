Vente OM : Boudjellal abandonne Ajroudi et le fracasse !

Dans : OM.

Mourad Boudjellal annonce ce vendredi ne plus être partie prenante dans l'offre de rachat de l'Olympique de Marseille signée Mohamed Ajroudi.

S’il y a quelques semaines ils prenaient le café dans un palace de la Côte d’Azur, ce n’est pas demain la veille que Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal feront la même chose dans l’espace présidentiel du Vélodrome à l’occasion d'un match de l’Olympique de Marseille. Au lendemain d’un nouveau communiqué de la banque d’affaires qui porte le projet de rachat de l’OM de Mohamed Ajroudi, l’ancien président du RC Toulon annonce qu’il tourne le dosse à l’homme d’affaires franco-tunisien. Mourad Boudjellal explique que cette histoire est devenue totalement grotesque, et que Frank McCourt ferait bien d’être plus agressif à l’encontre de Mohame Ajroudi et de ses communicants.

Dans un entretien accordé à RMC, l’ancien candidat à la présidence de l’Olympique de Marseille se déchaîne contre Mohamed Ajroudi et contre les différentes personnes qui assurent la communication de ce dernier dont Wingate. « Je tiens à dire que je n’ai absolument pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois (…) J’ai trouvé cela d’une connerie absolue. Si quelqu’un vous dit qu’il refuse de vendre sa maison, on ne va pas lui faire une offre et lui envoyer un ultimatum. C’est totalement stupide. Un ultimatum cela fonctionne uniquement quand quelqu’un est vendeur (...) Je trouve que Monsieur McCourt est gentil. Sans faire de secrets, je pense qu’il pourrait taper un petit peu. Je serais à sa place, je répondrais à ce genre de communiqués de façon beaucoup plus virulente. Pour qui se prennent-ils à parler comme cela aux gens depuis un mois? Je ne suis pas du tout en phase avec ces gens, je ne les connais pas. Le projet, tel qu’il est parti et vue la forme qu’il prend aujourd’hui, je m’en désolidarise totalement. Cela n’a rien à voir avec moi », prévient Mourad Boudjella, qui dit être en vacances et très bien vivre loin de ce projet de rachat de l’Olympique de Marseille désormais totalement surréaliste.