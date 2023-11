OM ‍: Cette arrivée très attendue enfin validée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mehdi Benatia a trouvé le moyen de régler ses affaires et de se défaire de son rôle d'agent pour s'engager comme directeur sportif de l'OM. Il sera même du déplacement à Strasbourg le week-end prochain.

Le mercato d’hiver va bientôt pouvoir se mettre en place. Si Pablo Longoria aime tirer les ficelles, le président de l’OM a besoin de soutien et il a perdu des dirigeants ces derniers mois, en plus de la confiance des supporters. Un homme vient pour inverser la tendance, il s’agit de Mehdi Benatia. Annoncé depuis plus d’un mois, le Marocain devait avant tout se défaire de son encombrante société d’agent, qui interfère directement avec son rôle à l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, c’est en train de se finaliser et l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich, va bien être nommé dans les prochains jours directeur sportif de l’OM. Un véritable rêve pour le joueur passé par Marseille quand il était petit, sans jamais évoluer en équipe première. Le quotidien régional avance même que Benatia sera bien présent dans la délégation olympienne qui se rendra à Strasbourg, à l’occasion du prochain match de championnat dans une semaine.

Benatia lâche Ounahi pour le bien de l'OM

🚨 Comme indiqué par @laprovence, Medhi Benatia va bien rejoindre l’Olympique de Marseille ! #TeamOM pic.twitter.com/T4YM5RgagQ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 17, 2023

Une preuve que tous les feux sont au vert dans ce dossier qui aura mis plus d’un mois à se conclure depuis que le poste lui a été proposé. Le Marocain a fini par trouver le moyen de céder ses parts dans sa société d’agent, où figure notamment un certain Azzedine Ounahi, joueur de l’OM actuellement. C’est donc une séparation entre les deux Marocains mais aussi un départ de Dubai pour Benatia, qui y vivait avec sa femme et ses enfants, et change donc de vie pour réaliser l’un de ses rêves en prenant une part active à l’actualité du club marseillais. A noter que La Provence précise que l’accord porte bien sur le poste de directeur sportif, mais sans que l’ancien défenseur ne soit salarié de l’OM, puisqu’il conservera un statut de consultant extérieur sous forme de prestation.