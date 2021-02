OM : Cet ailier à 10 ME plaît à Marseille

Dans : OM.

Révélation de la saison en Ligue 2 avec Toulouse, Amine Adli était pisté par l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato hivernal.

Pendant le mois de janvier, Amine Adli a un peu fait la UNE de la rubrique mercato du côté du club phocéen. Si Pablo Longoria a été très actif sur le marché des transferts, en recrutant notamment Milik, Lirola ou Ntcham, le directeur sportif avait aussi posé une priorité sur Amine Adli. Mais au final, le joueur de 20 ans est resté à Toulouse pour essayer de permettre à son club formateur de remonter en Ligue 1. Auteur d’une énorme saison, avec six buts et quatre passes décisives en 22 matchs sous le maillot du TFC, l’ailier pourrait bien revenir dans le viseur de l’OM en vue de la saison prochaine, surtout que Marseille devra remplacer Florian Thauvin.

En tout cas, Adli a été flatté par l’intérêt marseillais. « C'était nouveau pour moi d'être sollicité, mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J'ai gardé la tête froide. Ce n'était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré tout ça ? Tout d'abord, on est flatté, parce que c'est l'Olympique de Marseille. On se dit que ce qu'on réalise, ça doit être pas mal. Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club », a lancé l’attaquant sous contrat jusqu’en 2022, estimé à 10 millions d’euros par son président Damien Comolli.