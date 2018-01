OM : Ce défenseur que l’OM doit absolument recruter selon Courbis

Dans : OM, Mercato.

En très bonne forme actuellement, l’OM ne ressent probablement pas le besoin de faire des folies sur le marché des transferts. Mais avec la blessure de Jordan Amavi en défense par exemple, Rudi Garcia est sur un fil avec ses compositions d’équipe, et peut se préparer à tirer la langue si les pépins physiques venaient à s’enchainer, alors que Morgan Sanson a échappé de peu à une longue indisponibilité cette semaine. Dans ces conditions, autant tenter quelques coups peu coûteux et qui pourraient faire du bien à l’effectif. C’est en ce sens que Rolland Courbis conseille à l’OM de se pencher sur la piste menant à Bacary Sagna, sans club actuellement et qui pourrait dépanner, à droite ou dans l’axe.

« Ce serait une très bonne idée, parce qu'il peut jouer à tous les postes de la défense. On croise les doigts, mais si Rami venait à avoir un pépin, avec la saison qu'il fait, l'OM serait mal. Un joueur comme Sagna pourrait permettre de mieux dormir dans ce cas de figure », a livré l’ancien coach de l’OM au Phocéen. Une option qui est étudiée mais demeure loin d’être prioritaire pour les dirigeants olympiens, peut-être vaccinés par l’expérience Patrice Evra, qui était arrivé pour apporter son expérience et son talent, et n’a pas du tout convaincu.