OM : Caleta-Car à Marseille, l'OL peut se mordre les doigts

Dans : OM, Mercato, OL.

Attendu mercredi soir à Marseille pour finaliser son arrivée, Duje Caleta-Car est bien parti pour être la première recrue d’ampleur de l’OM cet été.

Le défenseur croate, remplaçant lors de l’épopée de l’équipe aux damiers dans ce Mondial, va quitter le RB Salzbourg, avec qui il a affronté à quatre reprises l’OM la saison passée. Une « habitude » largement suffisante pour permettre aux recruteurs olympiens de craquer sur le défenseur central de 21 ans, promis à un très grand avenir.

A l’heure actuelle, le dossier n’est pas encore totalement bouclé, mais les dirigeants marseillais sont persuadés que sa signature interviendra avant la fin de la semaine. Car l’OM a su résister aux dernières contre-offensives venues du FC Séville, qui avait l’offre la plus haute au départ, et de l’OL. Le club rhodanien s’est vu proposer le joueur, a hésité avant de se positionner, puis a fini par surenchérir mais trop tardivement, affirme L’Equipe. Les Provençaux ont finalement enlevé la mise pour 19 ME avec des bonus, même si à l’OM, on espère surtout qu’il n’y aura pas de nouveaux rebondissements dans les prochains jours, alors que Caleta-Car fête actuellement sa deuxième place du Mondial en Croatie avec sa famille.