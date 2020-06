OM : Ça fait mal, Marseille prépare la vente de Kamara

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu défensif, l’Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur Pape Gueye (21 ans).

Vice-capitaine du Havre cette saison, le grand espoir français a signé un pré-contrat en faveur de Watford au mois de janvier dernier. Mais s’estimant floué par son ancien agent, Pape Gueye ne souhaite plus rejoindre le club de Premier League. L’Olympique de Marseille veut donc profiter de la situation, et a directement contacté la direction des Hornets afin de négocier le transfert de Gueye, dont le prix aurait été fixé à environ 5 ME. Mais selon Jean-Charles De Bono, cette bonne nouvelle apparente en cache automatiquement une mauvaise. Pour le consultant de Football Club de Marseille, la venue programmée de Pape Gueye signifie que Boubacar Kamara est plus que jamais sur le départ.

Gueye successeur annoncé de Kamara ?

« C’est un joueur longiligne à un poste de numéro 6 avec une grosse capacité à la récupération et dans le jeu aérien. C’est un joueur d’avenir et si on mise sur ce type de joueur il faut leur laisser le temps de s’adapter et de prendre de l’expérience. Après, peut-être qu’il sera aussi capable de s’imposer de suite comme certains jeunes ont pu le faire. Quoi qu’il en soit, je pense que ce serait pour palier un départ de Kamara. Si tu veux récupérer Gueye ça veut dire qu’ils vont vendre un milieu lieu de terrain ou deux. Et puis il va bien falloir faire rentrer des liquidités. Et comment tu veux en faire rentrer sans vendre Kamara qui a la plus grande valeur et qui sera donc le plus demandé ? Ou alors cela voudrait dire que tu fais redescendre Kamara en défense » a indiqué l’ancien consultant d’OM-TV, intimement persuadé que l’Olympique de Marseille n’a ni les moyens ni l’envie de conserver Boubacar Kamara, dont le transfert pourrait rapporter gros au mercato cet été…