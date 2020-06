OM : Echanger Sarr contre un flop de Séville, Marseille est chaud

Dans : OM.

Confronté au possible départ de Bouna Sarr cet été, l’Olympique de Marseille s’intéresse à une ancienne connaissance de Ligue 1 qui n’a pas réussi à percer à l’étranger.

Peu cité parmi les joueurs les plus « bankable » à l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr a pourtant une belle cote sur le marché des transferts. L’ailier de formation brille au poste de latéral droit, à tel point que des clubs comme le FC Séville pensent à le recruter pendant le mercato estival. Autant dire que malgré les déclarations du président Jacques-Henri Eyraud, l’ancien joueur de Metz ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. La direction le sait pertinemment et prépare sa succession, révèle le journaliste Manu Lonjon, notamment avec la piste menant à Sébastien Corchia (29 ans), un nom bien connu en Ligue 1.

Et pour cause, l’ex-Lillois était l’un des grands espoirs tricolores à son poste. On se souvient par exemple des compliments de Thiago Silva pour le latéral droit, qui n’a finalement pas réussi à s’imposer au FC Séville. Suite à un prêt à l’Espanyol Barcelone, le Français ne fait toujours pas partie des plans andalous alors que son contrat expire en 2021. C’est pourquoi son agent Mikkel Beck, contacté par La Voix du Nord le mois dernier, avait ouvert la porte à un retour en Ligue 1, en démentant au passage des contacts avec le Racing Club de Lens. La porte est donc ouverte pour l’OM qui pourrait utiliser Sarr pour attirer Corchia sans avoir à piocher dans la caisse.