OM : Kamara OK pour partir, il fixe une condition

Dans : OM.

Désireux de rester à Marseille pour y disputer la Ligue des Champions, Boubacar Kamara n’est toutefois pas totalement fermé à un départ.

Pour le grand espoir du club provençal, la situation des finances de l’OM a de quoi inquiéter. Le dauphin du PSG en Ligue 1 a pour obligation de vendre pour 60 ME, et encore plus si jamais des achats venaient à être effectués. Morgan Sanson ou encore Maxime Lopez pourraient permettre d’approcher cette somme, mais à l’OM, le président Eyraud est forcément conscient qu’une très belle vente de Kamara pourrait presque régler tous les problèmes. Et selon France Football, le défenseur international espoir ne serait pas opposé à un rebond dans sa carrière. S’il donne la préférence à l’OM, il se voit bien rejoindre un grand club européen. Pas de choix définitif, mais la porte est ouverte.

Toutefois, pour le moment, personne au niveau des contacts ou des intérêts n’a pas répondu à cette possibilité. Car Kamara ne transigera pas, hors de question de partir pour un club de milieu de tableau de Premier League, ou un simple club d’Europa League en Italie ou en Espagne. Son but est de signer pour un club capable de lutter pour le titre dans un grand championnat, et donc d’être susceptible d’atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. De quoi ouvrir le champ des possibles pour cet été, sachant que Jacques-Henri Eyraud ne ferme de toute façon aucune porte, des offres pour Florian Thauvin étant même espérées.