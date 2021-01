OM : Ça craint pour le podium, Pierre Ménès est cash

Dans : OM.

Battu pour la troisième fois de la semaine à Monaco samedi, l’OM est grandement distancé au classement.

L’espoir d’accrocher une place sur le podium à la fin de la saison commence sérieusement à s’éloigner pour l’Olympique de Marseille. En pleine crise de résultat et alors que des tensions éclatent au grand jour au sein du vestiaire, la formation d’André Villas-Boas, lequel est par ailleurs très critiqué, ne semble plus en mesure de rattraper Lyon, Lille ou encore Monaco et Rennes. Sur son blog, Pierre Ménès s’est exprimé à ce sujet et selon le consultant de Canal +, il est clair qu’avec cette défaite en Principauté, l’Olympique de Marseille a sans doute fait une croix sur ses ambitions de podium.

« Encore une fois, mis à part le raid de Radonjic sur l’ouverture du score en première période, bien aidé par Sidibé et Maripan, offensivement il n’y a rien eu. Ni Benedetto, ni Thauvin, ni Payet ni Milik rentré à une demi-heure de la fin n’ont apporté quoi que ce soit dans ce domaine. Amputé de deux titulaires avec les absences de Rongier et de Kamara, le milieu de terrain a beaucoup souffert et s’est montré beaucoup trop faible avec le ballon. Côté olympien, les derniers espoirs de podium se sont peut-être envolés hier soir, sachant que les trois prochains matchs verront les hommes de Villas-Boas affronter Rennes, Lens puis le PSG. À l’inverse, Monaco se rapproche désormais du trio de tête même si je pense que cette équipe est sans doute encore un peu jeune pour ambitionner le podium dès cette saison » a jugé Pierre Ménès, très déçu des prestations livrées par l’OM depuis quelques semaines. Ce n’est pas le seul…