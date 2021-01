OM : Villas-Boas « un entraîneur médiocre », ça balance !

Dans : OM.

La défaite de Marseille à Monaco met une pression terrible sur les épaules d'un André Villas-Boas désormais menacé. Et le coach portugais est attaqué sur son niveau.

André Villas-Boas est entré dans la dernière ligne droite de son contrat à l’Olympique de Marseille et si l’an passé l’idée de voir AVB partir brutalement au bout d’une saison avait scandalisé les supporters phocéens, tout cela a désormais bien évolué. Les performances actuelles de l’OM ont changé la donne, et l’entraîneur portugais a perdu ses atouts, les « performances » de Dimitri Payet et de ses coéquipiers en Ligue des champions n’ayant pas contribué à calmer les choses. Mais la copie rendue contre Monaco a mis dans le rouge Jonatan MacHardy. Pour le consultant de RMC, qui est plutôt fan de Marseille, André Villas-Boas n’est tout simplement pas au niveau et si sa méthode a fonctionné une année, elle montre cette fois ses limites.

Et Jonatan MacHardy de taper dans le tas. « Ce match de Marseille contre Monaco reflète l’absence totale de plan de jeu, de travail tactique, de leadership, et de l’absence d’un entraîneur de qualité sur le banc de l’OM. Villas-Boas, la saison qu’il nous a sortie l’an dernier est basée sur un ingrédient, l’état d’esprit, la motivation. Cela me fait penser à ces petites équipes qui se fient au même slogan « des couilles, des couilles, des couilles » et qui sur une année vont faire un beau top 10 et à qui on va dire « c’est bien pour cette équipe ». Mais on s’en rend compte en Ligue 1, sur deux saisons de suite cela n’arrive jamais. On voit aujourd’hui toute la médiocrité de Villas-Boas comme entraîneur. Tu ne peux pas être un entraîneur moderne en 2021 si ta seule qualité est d’être un meneur d’hommes. Il faut un minimum de travail tactique à effectuer, si j’étais supporter de l’OM je coupe la télé contre Monaco. Quand je vois la compo, on sait que cela va faire de la daube », a lancé le consultant, totalement ulcéré.