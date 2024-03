Balerdi affole le mercato, l’OM pose les barbelés ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué à l’OM ces dernières années, Leonardo Balerdi a fait taire les détracteurs à force d’enchainer les grosses prestations sous les couleurs marseillaises. L’international argentin se retrouve aujourd’hui très courtisé.

Titulaire indiscutable aux yeux de Jean-Louis Gasset depuis sa prise de fonctions, Leonardo Balerdi est l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille cette saison. Critiqué et parfois moqué les années précédentes, l’international argentin a continué de travailler sans jamais se plaindre. Il est aujourd’hui récompensé avec un niveau excellent et une reconnaissance des supporters de l’OM, qui avouent sans problème que Balerdi est aujourd’hui leur meilleur défenseur central avec Mbemba.

A seulement 25 ans et au vu de ses récentes prestations, en Ligue 1 mais aussi en Europa League, l’Argentin se retrouve logiquement convoité. A en croire les informations de Foot Mercato, deux poids lourds du championnat italien sont très intéressés par le profil de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Les deux clubs dont l’identité n’a pas filtré ont tenté de recruter Leonardo Balerdi dès le mercato hivernal mais se sont heurtés au refus catégorique de Pablo Longoria, pour qui il n’était pas question de se séparer de son joueur en cours de saison.

L'OM refuse deux offres pour Balerdi

Quelle sera la position du club phocéen au sujet de son joueur dans quelques mois ? En plein mercato estival, il sera peut-être plus difficile de refuser toutes les offres, surtout si elles atteignent 20 ou 30 millions d’euros. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, Leonardo Balerdi a en tout cas retourné l’opinion et les dirigeants des grands clubs européens ne s’y trompent pas, eux qui apprécient la rudesse du Marseillais dans les duels, sa vitesse ainsi que sa capacité à ressortir proprement le ballon. Rappelons qu’en janvier 2023 soit il y a plus d’un an, Pablo Longoria avait déjà rejeté une offre de 15 millions d’euros de l’Ajax Amsterdam pour son joueur, qui a également été associé à l’Atlético de Madrid plus récemment.