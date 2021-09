OM : C’est parti, les abonnements sont disponibles !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Avec du retard en raison de la situation sanitaire, la campagne d’abonnements pour la saison 2020-2021 a démarré ce lundi 20 septembre. La file d’attente sur le site internet est déjà interminable.

Prêts, feu, partez ! Il faut être vif ce lundi pour décrocher le fameux sésame. Un abonnement pour tout le reste de la saison 2020-2021 au Vélodrome. Le club a enfin lancé la campagne. La décision avait été prise en fin de saison dernière d’attendre de voir l’évolution de la situation sanitaire. La mise en place de jauges ou même un retour aux huis clos étaient craints par la direction. Finalement, l’Olympique de Marseille a donné le feu vert. Les abonnements comprennent donc les 15 matchs restants en Ligue 1 après OM-Lens, et les trois matchs d’Europa League à domicile, contre Galatasaray (30 septembre), la Lazio Rome (4 novembre et le Lokomotiv Moscou (9 décembre). Les abonnés des saisons précédentes ont la priorité jusqu’au 26 septembre. La campagne prendra fin juste au moment du coup d’envoi contre Galatasaray à la fin du mois. On peut donc s’attendre à une grosse ambiance contre le club turc puis face à Lorient le 17 octobre, avant le classique contre le PSG le 24 octobre.

Même sans les abonnements, l’ambiance fut comme d’habitude excellente au Vélodrome depuis le début de la saison. Conquis par l’implication des joueurs, le recrutement et le style proposé par Jorge Sampaoli, les supporters ont donné de la voix depuis le début de la saison, contre Bordeaux (2-2), Saint-Etienne (3-1) et Rennes dimanche (2-0). L’affluence moyenne s’élève pour le moment à 52 333 spectateurs sur ces trois rencontres.

A l’aube de la saison 2019-2020, 33 000 abonnements avaient été écoulés. Cette année, l’OM joue l’Europe et le début de saison est une parfaite publicité. Pablo Longoria peut s’attendre à un beau chiffre.