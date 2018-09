OM : Un phénoménal buteur algérien à l'OM dès le mercato d'hiver ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

L'Olympique de Marseille n'a pas recruté d'attaquant supplémentaire lors de ce mercato, le dossier Mario Balotelli s'étant terminé sans que Rudi Garcia ressente le besoin de s'offrir un joueur offensif de plus. Cependant, l'entraîneur de l'OM et ses dirigeants ont clairement fait savoir qu'il était prêt à bondir au cas où une opportunité serait à saisir. Et selon Le Buteur, cette opportunité pourrait avoir un nom, Baghdad Bounedjah.

L'attaquant international algérien, buteur samedi contre la Gambie, évolue actuellement sous le maillot du club qatari d'Al Sadd. Et c'est là que l'Olympique de Marseille en aurait fait une de ses cibles, Baghdad Bounedjah ayant des statistiques impressionnantes avec plus de 70 buts marqués en près de 60 matches. « Selon certains médias qataris, Bounedjah serait désormais dans le viseur de l’Olympique Marseille. Les Marseillais, et toujours selon la même source, suivent de près l’évolution du dossier et comptent passer prochainement à l’action pour tenter d’atterrir le joueur formé au RCG Oran », précise le site spécialisé algérien au sujet du buteur d'Al Sadd dont la valeur est estimée à 3,5ME et dont le contrat s'achève en 2021.