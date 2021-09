L1 : L’OM dauphin du PSG et l’OL troisième, les stats tuent le suspense

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après six journées, certaines tendances commencent à se dessiner en Ligue 1 avec un PSG intraitable, un OM séduisant et un OL qui monte en puissance.

Bien sûr, il ne s’agit pas de tirer des conclusions après seulement six matchs de championnat. Mais certaines tendances se dessinent, d'autres se confirment. Comme prévu, le PSG est imbattable en ce début de saison, même si l’OL n’est pas passé loin de l’exploit dimanche soir (2-1). De son côté, Marseille séduit et impressionne en occupant la deuxième place malgré un match en retard. Toutes ces équipes seront-elles toujours dans le trio de tête en fin de saison ? Comme chaque début de saison, l’Observatoire du Football CIES a publié ses estimations de classement final. Un calcule basé sur l’expérience des joueurs, les investissements en sommes de transfert des effectifs mais également sur les performances des équipes et des joueurs lors des 365 derniers jours.

Le @CIES_Football publie ses estimations de classement pour la saison 2021-2022. Le modèle statistique utilisé inclut l’expérience des joueurs, les investissements en sommes de transfert des effectifs, ainsi que les performances des équipes lors des 365 derniers jours.

⬇️⬇️ — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) September 20, 2021

Avec cet algorithme, le CIES donne sans surprise le Paris Saint-Germain champion de France de Ligue 1 en fin de saison. Actuellement second, l’Olympique de Marseille est donné favori pour conserver cette place, juste devant l’Olympique Lyonnais. Monaco serait quatrième et Lille, champion en titre, seulement cinquième devant Nice, Rennes, Angers et Lens. En bas du classement, Troyes est donné 20e derrière Saint-Etienne (19e) et Brest (18e). Le CIES a par ailleurs publié les mêmes calculs pour les championnats étrangers. En Angleterre, c’est Manchester City qui est donné favori pour le titre, devant Manchester United, Liverpool et Chelsea. En Liga, où la bataille risque de faire rage jusqu’au bout, le Real Madrid est pressenti champion devant l’Atlético de Madrid tandis que le FC Barcelone ne serait que troisième. Enfin, en Italie, la Juventus Turin est totalement larguée avec une incroyable sixième place. L’Inter Milan est donnée favorite pour conserver son titre de champion.