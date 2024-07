OM ‍: C'est fait, Valentin Carboni arrive samedi à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après plusieurs semaines de négociations, l'OM tient son accord pour faire venir Valentin Carboni. Un prêt qui peut se transformer en achat de 40 ME si la pépite argentine tient ses promesses.

C’est fait, l’accord total a été trouvé entre l’Inter Milan et l’OM pour le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni. Le journaliste de Tyc Sports German Garcia Grova annonce que les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente. Le joueur argentin va désormais prolonger son contrat avec le club milanais dans un premier temps en cette fin de semaine. Il partira ensuite pour Marseille où il sera attendu ce samedi.

Ce sera un prêt, avec prise en charge du salaire par l’OM, et une option d’achat de 40 ME. Pour le moment, il n’est pas précisé si l’Inter a placé une option de rachat derrière cette option d’achat, pour récupérer le joueur. Cela reste très probable car c’était la tendance forte et l’Inter n’aurait pas prolongé son meneur de jeu argentin sans cela. L’OM tient en tout cas un joueur sur lequel Pablo Longoria mise beaucoup, et Roberto De Zerbi également pour faire le jeu de son équipe cette saison.