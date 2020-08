OM : C’est chaud avec Cuisance, confirmation officielle

Dans : OM.

Souhaitant étoffer son effectif dans l’optique d’une saison chargée avec la qualification en Ligue des Champions, André Villas-Boas a flashé sur Michaël Cuisance.

Auteur d’une belle fin de saison avec le Bayern Munich, le milieu de terrain français est pisté de longue date par plusieurs clubs de Ligue 1. Des écuries de bas de tableau comme Lens ou Metz ont par exemple été citées. Mais à vrai dire, les Sang et Or et les Grenats n’ont pas la moindre chance d’empocher la mise. Car à ce jour, il semble clair que Michaël Cuisance a deux options prioritaires pour son avenir : poursuivre sa carrière au Bayern Munich la saison prochaine ou être prêté, probablement sans option d’achat, dans un grand club qualifié pour la Ligue des Champions, à savoir Marseille.

La piste marseillaise a pris d’autant plus de poids ces dernières heures que l’entourage de Michaël Cuisance a officiellement confirmé des discussions entre le Bayern Munich et l’OM pour le prêt du joueur. Même si, comme indiqué lundi par Foot-Mercato, il n’y a aucune chance qu’un accord soit trouvé avant la fin de la Ligue des Champions pour le champion d’Allemagne en titre. « C'est très simple. On ne se pose pas la question pour l'instant. Mais oui, il y a des contacts entre l'OM et le Bayern. Toutefois, Michaël se concentre sur la fin de saison. L'important et l'essentiel c'est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison » a indiqué un proche de Michaël Cuisance sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Par ailleurs, il semble assez évident que l’OM ne passera la seconde dans ce dossier que lorsqu’un milieu actuel de l’effectif aura été vendu. Car en l’état, Marseille compte six joueurs pour trois postes au milieu avec Kamara, Strootman, Sanson, Rongier, Gueye et Lopez.