OM : C’est bouclé, il annonce le classement final de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Avec un budget très limité et de profonds stigmates de la saison passée complètement manquée, l’OM a débuté le championnat sur la pointe des pieds. Une série de victoires a permis au club provençal de voir réapparaitre de petites ambitions, déjà tempérées par des nuls peu intéressants sur le plan comptable face à Montpellier et Dijon. Une manière de rappeler que Marseille n’a pas les moyens pour l’heure de lutter pour le podium, et devra se contenter de suivre cela de près. C’est le constat effectué par Bertrand Latour, qui briefe déjà les supporters de l’OM sur le futur classement de leur équipe.

« Le match contre Montpellier suivi du match nul face à Dijon, c'est un coup d'arrêt. Ce n'est pas étonnant au vu des carences de l'OM tant au niveau de la quantité que de la qualité. Le contenu était intéressant face à Montpellier mais là face à Dijon, dernier du championnat, ce n'est pas possible. La seconde période a été tout simplement honteuse. Je suis effaré par le milieu de terrain marseillais. Il y aurait pu avoir 3-0 pour Dijon sans Mandanda. Cela doit alerter, il ne faut pas voir cette équipe plus belle qu'elle ne l'est. C'est une équipe qui terminera entre la quatrième et la septième place », a prévenu le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que le retour en Ligue des Champions n’est pas pour tout de suite. Réponse au soir de la 38e journée.