OM : Bouhafsi lâche un tuyau pour briller en Ligue des Champions

En route vers une qualification en Ligue des Champions mais en proie à des difficultés financières, l’OM devra se renforcer à moindre coût cet été au mercato.

L’Olympique de Marseille cherchera notamment à recruter un avant-centre, alors que Valère Germain et Kostas Mitroglou ne seront pas retenus. Ces derniers jours, le nom de Alexander Sörloth a été évoqué mais l’avant-centre de Trabzonspor sera bien trop cher pour Marseille, qui se dirige davantage vers des prêts ou des paris avec des joueurs à relancer. Dans cette optique, le profil d’un buteur comme Mariano Diaz pourrait coller à ce que recherche l’Olympique de Marseille. Inutilisé avec le Real Madrid cette saison, l’Espagnol connaît bien la Ligue 1 où il a disputé une saison prolifique avec Lyon. Assurément, le buteur de 26 ans, sous contrat avec le Real jusqu’en 2023, coche tous les cases.

Et ce n’est pas Mohamed Bouhafsi qui va dire le contraire, lui qui a justement soufflé le nom de Mariano Diaz aux dirigeants olympiens. « Ce marché des prêts est sous côté en France, où on l'utilise mal. Même les prêts sans options d'achat ne sont pas de mauvaises idées, surtout lorsqu'on a des objectifs à très court terme, comme l'OM avec la Champions league la saison prochaine. Un joueur comme Mariano Diaz, par exemple, peut être très intéressant car il ne joue pas au Real » a indiqué le journaliste lors du Talk du Phocéen. Auteur de 21 buts et 6 passes décisives à l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2017-2018, Mariano Diaz serait assurément un renfort de poids pour Marseille. Reste à voir si le principal intéressé, qui a accompli son rêve en rejoignant le Real Madrid, sera d’accord pour revenir en France. Il y a de quoi en douter même si la perspective de disputer la Ligue des Champions dans un rôle de titulaire est forcément alléchante…