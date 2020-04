Mercato : Sorloth, le buteur qui fait saliver l'OL et l'OM

Dans : Mercato.

Auteur de 19 buts en Turquie cette saison sous les couleurs de Trabzonspor, Alexander Sörloth est pisté par de nombreux clubs dont l’OL et l’OM dans l’optique du mercato.

Après avoir découvert le phénomène Erling Haaland, voilà que le football européen se penche sur un autre attaquant norvégien, à savoir Alexander Sörloth. Excellent cette saison avec Trabzonspor, le buteur de 24 ans s’est bâti une solide réputation auprès des clubs européens puisque selon les informations de Foot Mercato, une vingtaine de très bons clubs suivent avec attention les performances de l’attaquant évoluant au sein du championnat de Turquie. Les plus grandes écuries du monde sont attentives à l’évolution du joueur, dont le Real Madrid, Chelsea, Naples, le Bayern Munich ou encore l’AC Milan.

Mais selon les informations obtenues par le média, trois clubs français sont également en piste pour recruter Alexander Sörloth. Il s’agit de Lyon, de Marseille, mais également de l’AS Monaco, trois clubs dont le besoin de recruter un avant-centre pourrait être plus ou moins urgent l’été prochain. Car l’OL a de grandes chances de perdre Moussa Dembélé, lequel bénéficie d’un bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas tandis que Marseille ne retiendra pas Valère Germain, en fin de contrat en juin 2021 et que Slimani a peu de chances de s’attarder au-delà de la saison en cours sur le Rocher monégasque.

Toutefois, il faudra être prêt à consentir un véritable effort financier en cette crise sanitaire pour s’octroyer les services de Sörloth puisque l’avant-centre norvégien de 24 ans est d’ores et déjà estimé à plus de 15 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Un prix quasiment hors d’atteinte pour l’Olympique de Marseille, dont les finances sont dans le rouge vif. De plus, cette valeur marchande n’est qu’une indication sur laquelle Trabzonspor n’a pas spécialement l’intention de s’appuyer puisque le média rapporte que le club turc aimerait récupérer 30 ME de la vente de son meilleur buteur.