OM : Bouhafsi démonte les rumeurs sur la vente de Marseille !

Cet été, les rumeurs au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi ont fait couler beaucoup d’encre.

Il y a eu finalement beaucoup de bruit pour rien, dans la mesure où Frank McCourt n’a jamais été intéressé par la perspective de vendre son club à l’homme d’affaires tunisien. Ces dernières semaines, les rumeurs se sont calmées au sujet de ce feuilleton sans fin. Mais en ce mois de novembre, voilà que de nouvelles informations à prendre avec de grosses pincettes fleurissent à nouveau sur les réseaux sociaux. Au cours des dernières heures, certains Twittos se sont notamment fait le relai d’une possible vente de l’Olympique de Marseille pour 400 ME. Une vente à laquelle le journaliste Mohamed Bouhafsi serait liée, pour avoir servi d’intermédiaire entre Mediapro et Karcy Grine.

Trop c’est trop. Le journaliste de RMC, lassé par les rumeurs et étonné de voir son nom associé à ce feuilleton, a tapé du poing sur la table via son compte Twitter. « Même moi je ne suis pas au courant c’est beau ! Qu’est-ce qu’on ne lit pas comme connerie ! Le meilleur moment c’est « ça pourrait arriver à l’automne 2021 mais peut être en janvier et juin aussi » peut être aussi en 2022 et 2023. Et dire qu’on donne de la lumière à ça. Si je ne réponds pas vous dites que je suis silencieux car c’est vrai. Si je réponds vous dites il dément donc c’est vrai. Je dois faire quoi ? Faire le poirier en twittant ? J’ai répondu car le mec m’a mentionné avec un message drôle. C’est tout » a lâché Mohamed Bouhafsi, absolument dépité de voir les supporters de l’Olympique de Marseille ainsi manipulés par quelques fake news sur les réseaux sociaux profitant de la possible vente du club pour faire le buzz.