OM : McCourt doit vendre, l'ordre est tombé !

Au lendemain de la défaite à Porto (3-0) en Ligue des Champions, la honte est le sentiment qui prédomine chez les supporters de l’OM. Et certains exigent la vente du club par Frank McCourt.

Il faut dire que l’Olympique de Marseille a tristement égalé le record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions. Au-delà de ce chiffre plus symbolique qu’autre chose, ce sont les prestations des hommes d’André Villas-Boas face à l’Olympiakos, Manchester City et Porto qui laissent un goût amer. Jamais, les partenaires de Dimitri Payet et de Steve Mandanda n’ont semblé révolté et ambitieux dans le jeu. Le fiasco de mardi au Portugal était celui de trop pour les South Winners, lesquels ont dézingué à tout-va dans un communiqué publié sur Twitter.

« Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autre. La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n’en sont pas…..et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions que la fin de l’ère Dreyfus. Comment ne pas porter notre regard vers l’actionnaire majoritaire très peu concerné avec son projet raté et ses choix douteux, plus précisément la direction mise en place qui a montré toute l’étendue de son incompétence flagrante. Si vous n’avez ni la stature, ni les moyens, ni l’ambition, partez et vendez ! » ont publié les Ultras de l’Olympique de Marseille, désabusés devant le navrant spectacle proposé par le club phocéen cette saison en Ligue des Champions.