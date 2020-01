OM : Bordeaux-Marseille le match de l'année, Kamara est mort de rire

Dans : OM.

Dixième de Ligue 1 après sa victoire contre le FC Nantes dimanche (0-1), les Girondins de Bordeaux sont globalement à la peine depuis quelques semaines.

Avant ce succès à La Beaujoire, les hommes de Paulo Sousa avaient enchaîné trois défaites contre Strasbourg, Rennes et Lyon. C’est donc dans une petite forme que les Girondins s’apprêtent à jouer ce qui est considéré dans les travées du Matmut Atlantique comme le match le plus important de la saison, face à l’Olympique de Marseille à domicile. Et pour cause, Bordeaux est invaincu contre l’OM depuis 42 ans, une série incroyable qui pourrait bien être stoppée par la bande d’André Villas-Boas dimanche. C’est tout du moins ce qu’espère Boubacar Kamara, lequel s’est gentiment moqué des Bordelais en faisant notamment référence aux propos de Benoît Costil, lequel avait indiqué après le match des Girondins contre l’OL que le match à domicile face à l’OM était le plus important de l’année pour Bordeaux.

« Les propos de Benoît Costil me font rire, parce qu’ils pensent plus à ce match qu’aux autres. Cela fait trois matchs qu’il dit ça, non (rires) ? Moi, cela ne me fait ni chaud ni froid. Ce n’est rien pour nous » a lancé Boubacar Kamara, faisant clairement comprendre que pour l’Olympique de Marseille, il ne s’agissait pas spécialement d’un choc mais bien d’un match comme un autre. Un sentiment partagé par les supporters de l’OM, faisant souvent référence au fait que cette rivalité n’est vécue que dans un sens. Reste que les Olympiens seraient bien heureux de rompre cette série noire à Bordeaux, eux qui sont lancés dans la course à la Ligue des Champions en étant solidement accrochés à la deuxième place du classement. Surtout, une victoire à Bordeaux permettrait d’aborder plus sereinement les chocs du mois de février contre Saint-Etienne, Lille ou encore Lyon en Coupe de France.