Bordeaux-OM : Le coup de pression venu du Brésil

Dans : Bordeaux.

Bordeaux-OM, c’est l’affiche de dimanche soir, et c’est aussi une incroyable série qui dure depuis plus de 40 ans.

Bordeaux, qui a bien du mal à s’enflammer étant donné son irrégularité sur les dernières saisons, a toutefois une tradition qui lui tient à coeur depuis plus de 40 ans. Jamais les Girondins n’ont mordu la poussière à domicile face à l’OM depuis le 1er octobre 1977. Alors forcément, pour un ancien joueur toujours très apprécié comme Henrique, le rendez-vous de dimanche est à ne surtout pas manquer pour continuer à pouvoir chambrer les Marseillais pour au minimum un an de plus.



« C’est un match à gagner, surtout quand on porte un maillot comme ça. Il faut qu’on rentre sur le terrain, et que le jour du match ça ne doit pas être facile pour Marseille. Il faut que les joueurs incarnent cette manière, cette rivalité. Qu’ils ne représentent pas seulement les Girondins mais aussi une grand ville. Les supporters sont là pour encourager l’équipe et il ne faut pas perdre un match comme ça. Il faut vraiment représenter les supporters sur le terrain ! J’espère que ce sera un très bon match et qu’on pourra chambrer les marseillais encore un an de plus ! Je suivrai ça depuis le Brésil », a promis l’ancien défenseur central sur les ondes de Gold FM. Une fidélité et une motivation qui caractérisent Henrique, grand suiveur de ses Girondins depuis son départ regretté en 2014, et qui tient plus que tout à cette série qui agace quand même sacrément les joueurs et supporters de l’OM.