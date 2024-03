OM ‍: Gasset sera viré, Longoria a déjà tranché

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Appelé pour jouer les pompiers de service par l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a totalement remis le club phocéen en ordre de marche. Mais son contrat s'achève à la fin de la saison.

Il fallait avoir une énorme imagination pour croire il y a encore seulement un mois que l'OM serait quasiment déjà qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League après avoir humilié Villarreal au Vélodrome, et qu'en Ligue 1 le club phocéen serait en passe de retrouver une position européenne. Pourtant, c'est ce que Jean-Louis Gasset, fraichement démissionnaire de son poste en Côte d'Ivoire en pleine CAN, a réussi à faire depuis qu'il a été désigné coach de Marseille fin février. A 70 ans, le technicien français a remis de l'ordre dans un vestiaire, là où Marcelino et Gennaro Gattuso s'étaient cassés les dents. Oui, mais voilà, si Gasset a accepté cette mission, Pablo Longoria ne lui a offert un contrat que pour la fin de la saison. Et l'avenir de l'ancien adjoint de Laurent Blanc sur le banc de l'OM paraît déjà scellé.

Gasset jusqu'en juin, merci et au-revoir l'OM

Le rétablissement de l'Olympique de Marseille a beau être spectaculaire, les dirigeants sont conscients que s'ils veulent inscrire leur projet sur plusieurs saisons, il semble compliqué de garder Jean-Louis Gasset sur le long terme. Sans même savoir si ce dernier est intéressé pour s'installer durablement à l'OM, Kevin Diaz et Nicolas Jamin pensent que Gasset n'ira pas au-delà de cette saison 2023-2024, quel que soit le résultat final. « Je pense que c’est déjà établi, il n’y a aucun doute. Il y a d’autres projets. Il l’a dit lui-même quand il a signé, il connaît le deal, il a expliqué qu’il venait pour trois mois et demi afin de rendre service et relancer l’équipe. Si tu pars sur un cycle de trois saisons, ce n’est pas possible. Il vit quelque chose de génial, c’est un bon mec, mais est-ce qu’il a envie de continuer sur plusieurs saisons… », a expliqué le journaliste qui anime l'After Foot sur RMC. Et dans la foulée, Kevin Diaz a sensiblement partagé la même opinion concernant l'avenir marseille de Jean-Louis Gasset : « Ça va dépendre ce que tu veux faire à Marseille, si tu pars sur un projet à moyen terme, tu dois quand même avoir un autre coach. Lui-même est venu pour finir la saison (…) De le voir réussir après la CAN, et le voir réussir à raviver la flamme à l’OM, franchement c’est super. »

S'ils doivent forcément se réjouir d'avoir choisi le natif de Montpellier pour succéder à Gennaro Gattuso, puisque depuis sa signature le 20 février, l'Olympique de Marseille vient de gagner quatre matchs consécutifs (3 en Ligue 1, 1 en Europa League), Pablo Longoria et Stéphane Tessier sont probablement déjà en pleine réflexion sur l'avenir. Et quoi qu'on dise, du côté du Vélodrome les entraîneur ont souvent valsé ces dernières saisons, notamment lorsqu'il a fallu parler du mercato. Au moins, avec Jean-Louis Gasset il n'y a pas eu ce genre de problème pour Pablo Longoria. A voir ce que le président espagnol de l'OM décidera, même s'il faudra sûrement attendre de savoir comment la saison se finira avant que Longoria fasse entendre sa voix sur le sujet.