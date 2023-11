OM ‍: Bataille rangée à l'aéroport d'Athènes, les autorités sur les dents ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 9 novembre, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l'AEK Athènes. Si le match aller s'est très bien déroulé avec des moments de fraternité entre supporters, les autorités craignent des débordements à l'aéroport avec d'autres supporters grecs.

À l'occasion de la 4e journée de l'Europa League, la Grèce et la France vont encore se rencontrer pour des joutes européennes. Marseille ira sur la pelouse de l'AEK Athènes pour tenter de consolider son avance dans ce groupe B, tandis que le Stade Rennais accueille le Panathinaikos, bourreau du club phocéen en tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est pour cela que selon les informations du média hellène SportFM, les autorités craignent des affrontements et des débordements entre les supporters de l'OM et ceux du Panathinaikos, de l'AEK Athènes et même de l'Olympiakos qui doit faire un déplacement à West Ham. Les horaires vont être déterminants pour la sécurité des différents acteurs.

Affrontements entre Marseillais et Grecs, les autorités craignent le pire

La possibilité que les supporters du Panathinaikos , de l'Olympiakos, de l'AEK et de Marseille se retrouvent à l'aéroport est redoutée par les autorités grecques qui craignent que des affrontements n'aient lieu. 🇬🇷#TeamOM | #AEKOM



(SportFM) pic.twitter.com/oX6xDzeYoB — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 7, 2023

Les affrontements entre groupes de supporters peuvent devenir violents, comme récemment entre le PSG et l'AC Milan, où un fan parisien a reçu deux coups de couteau. Les autorités grecques craignent des scènes hostiles entre les supporters de l'OM et les Grecs. Pourtant, au match aller au Vélodrome, l'AEK Athènes et les Marseillais ont communié avec une très bonne entente et un profond respect entre les deux clubs et les supporters, avec qui l'amitié est de longue date. Tout le contraire de ce qui se passe avec les autres clubs populaires de la cité grecque. Les Phocéens conservent toujours une rancœur envers le Panathinaikos, suite à la défaite cruelle en début de saison, aux portes de la Ligue des Champions et aux déplacements interdits en prévention. Il est fort probable qu'un important dispositif de sécurité soit mis en place dans les différents aéroports pour assurer la sûreté des fans, alors que les supporters de l'AEK pourraient eux aussi se rendre à l'aéroport pour défendre les Marseillais en cas de problème. Le même problème pourrait avoir lieu le vendredi, quand tout le monde rentrera chez lui au lendemain des matchs. L'OM, qui a l'opportunité de faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, espère que la fête ne sera pas gâchée.