OM : Bataille à quatre pour David Luiz !

L’Olympique de Marseille a trois concurrents de taille dans le dossier David Luiz, une vraie option pour ce mercato estival.

Certes, Pablo Longoria vise énormément de joueurs. Sa méthode de travail consiste à activer une dizaine de pistes par poste. On pourrait penser que l’intérêt de l’OM pour David Luiz est anodin. Et pourtant, la rumeur ne cesse de prendre de l’ampleur. « L’idée d’évoluer sous les ordres de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine est de nature à le motiver à accepter le challenge marseillais », affirmait La Provence le week-end dernier. L’OM a entamé des négociations avec l’agent du Brésilien, Giuliano Bertolucci. La faculté du joueur à ressortir proprement le ballon attire Jorge Sampaoli. Mais David Luiz, en fin de contrat à Arsenal, est une belle opportunité sur le papier. Et Pablo Longoria n’est pas seul sur le dossier.

L’Inter Miami, Benfica et Flamengo à l’affût

Selon le journaliste, Nicolo Schira, quatre clubs, dont l’OM, sont dans la course pour David Luiz. L’Inter Miami de David Beckham surveille la situation. Le club de MLS tente d’attirer des stars dont la fin de carrière approche, à l’instar de Blaise Matuidi. Benfica rêve d’un retour de David Luiz. Il a évolué dans la capitale portugaise de 2007 à 2011. Enfin, Flamengo est le club brésilien le plus chaud à l’idée d’attirer le défenseur central. Pablo Longoria est donc prévenu. La concurrence s’annonce féroce. Le fait que l’ancien joueur du PSG soit intéressé à l’idée de rejoindre Marseille est déjà une première victoire. La route est encore longue avant sa signature, mais si ce transfert se réalise, les Classiques risquent d’être encore un peu plus chauds.